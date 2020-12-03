شكرا لقرائتكم خبر عن «يسّر»: 81 % معدل نضج الخدمات الإلكترونية الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» المهندس علي العسيري لـ«الخليج 365»، أن رؤية المملكة كان لها الدور الأكبر في رسم خارطة طريق البرنامج ومسيرة التحول الرقمي من خلال محور «وطن طموح حكومته فاعلة»، وتمكين البرنامج من مواكبة مستهدفات الرؤية والإسهام في تحقيق الإنجازات. وأوضح المهندس العسيري أن برنامج «يسّر» حقق العديد من الإنجازات على مدى مسيرته، وكان له دور فاعل في ارتفاع معدل نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية حتى وصل إلى 81%، كما أن عدد الخدمات الحكومية المقدمة رقمياً تجاوز 3700 خدمة، إذ ساهمت خدمات الحكومية الذكية في تحسين جودة الحياة وتجربة المستفيد.

وبين المهندس العسيري أن الجاهزية التقنية والحكومة الذكية قد أسهمتا في تقديم خدمات مساعدة المواطنين في الخارج الراغبين في العودة إلى المملكة، إذ سجل في هذه الخدمة أكثر من 85 ألف مواطن، إضافة إلى دعم العملية التعليمية لأكثر من 6 ملايين طالب، في وقت وجيز وبعد أقل من 10 ساعات من قرار تعليق الدراسة، حيث انتقلت كافة المدارس والجامعات السعودية إلى منصات التعليم عن بعد.

يذكر أن التطور الكبير في التحول الرقمي الحكومي في رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال المنصات الرقمية، دفع البنك الدولي في مقال نشر على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، إلى الإشادة بدور التحول الرقمي في المملكة في مواجهة جائحة كورونا المستجد، مستعرضاً جهود المملكة في توفير البنية الرقمية المتينة، وحوكمة القطاع وقدرته على التجاوب السريع مع الجائحة.