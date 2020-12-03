- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أمطارًا متفرقة اليوم الخميس بمناطق عدة.
وقال "المسند": "اليوم 9 من الحالة المطرية #سقيا، ومتوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي #الشرقية و#سدير #الزلفي #الوشم #الدوادمي #عفيف #القصيم #الحدود_الشمالية، وشرقي منطقتي #حائل و#الجوف، وأجزاء من شمالي #مكة وجنوبي #المدينة وربما أجزاء من جبال السروات والله أعلم".
ونبّه "المسند"، أمس، إلى أن النماذج المناخية تشير إلى غزارة الأمطار المتوقعة ليوم الجمعة؛ وذلك في محيط #سدير #الزلفي #الغاط #الأرطاوية شرقي #القصيم #الدهناء #الصمان، وربما #الكويت وجنوب #حفر الباطن، وما بين #الجبيل و#الخفجي.. وعليه أهاب بالجميع أخذ التنبؤات على محمل الجد، هذا والله أعلم.الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 10:38 AM
أشار إلى هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق عدةخذها على محمل الجد.. "المسند" يرسم توقعاته لخريطة "سقيا" اليوم وغدًا
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أمطارًا متفرقة اليوم الخميس بمناطق عدة.
وقال "المسند": "اليوم 9 من الحالة المطرية #سقيا، ومتوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي #الشرقية و#سدير #الزلفي #الوشم #الدوادمي #عفيف #القصيم #الحدود_الشمالية، وشرقي منطقتي #حائل و#الجوف، وأجزاء من شمالي #مكة وجنوبي #المدينة وربما أجزاء من جبال السروات والله أعلم".
ونبّه "المسند"، أمس، إلى أن النماذج المناخية تشير إلى غزارة الأمطار المتوقعة ليوم الجمعة؛ وذلك في محيط #سدير #الزلفي #الغاط #الأرطاوية شرقي #القصيم #الدهناء #الصمان، وربما #الكويت وجنوب #حفر الباطن، وما بين #الجبيل و#الخفجي.. وعليه أهاب بالجميع أخذ التنبؤات على محمل الجد، هذا والله أعلم.
، خذها على محمل الجد.. "المسند" يرسم توقعاته لخريطة "سقيا" اليوم وغدًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خذها على محمل الجد.. "المسند" يرسم توقعاته لخريطة "سقيا" اليوم وغدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.