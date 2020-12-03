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شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": استمرار هطول الأمطار لأجزاء متفرقة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية ، اليوم الخميس إستمرار هطول الأمطار .
وقال " المسند " في حسابه الرسمي على " توبتر " أن الأمطار مستمرة في هذا اليوم التاسع من الحالة المطرية "سقيا " ، ومن المتوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي الشرقية وسدير والحدود الشمالية .
كما توقع " المسند " هطول الأمطار على شرقي منطقتي حائل والجوف وأجزاء من شمالي مكة وجنوبي المدينة وربما أجزاء من جبال السروات .
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