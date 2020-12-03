شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تتوعد المخالفين لضوابط التخفيضات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة التجارة أنها تعمل على حماية المستهلك من التخفيضات الوهمية التي تطلقها بعض المنشآت المخالفة.

وتأتي تأكيدات الوزارة، وفقا لـ"الوطن"، بالتزامن مع إطلاق عدد من مواقع التجارة الإلكترونية وشركات التجزئة في العديد من الدول عروض وتخفيضات على منتجاتها.

وأضافت أنها وضعت عقوبات رادعة للمخالفين، بجانب إطلاق تطبيق «تخفيضات» الذى يمكن المستهلك من التأكد من صلاحية تراخيص التخفيضات.