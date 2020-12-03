شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حامد البلوي يكشف تفاصيل مناوشته مع البلطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد محمد (صدى):

كشف المدير التنفيذي بنادي الاتحاد حامد البلوي، عن تفاصيل مناوشاته مع خالد البلطان رئيس نادي الشباب.

وأوضح البلوي أنه لم تكن هناك مشكلة، قائلا: " كان يقول لي ” اهدى يا حمد “ ورددت عليه ” أنا ما أسمع كلام أحد لأني مسؤول عن فريقي “ .

وأكد على احترامه لخالد البلطان، وأنه أخ كبير، وليس هناك أي مشكلة عبارة عن مناوشة.

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