فيديو.. تركي آل الشيخ يطلق مبادرة أفكار الترفيه

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وجه المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ دعوة للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة لتقديم ما لديهم من مبادرات تدخل ضمن نطاق نشاط الهيئة.

وقال آل الشيخ في مقطع فيديو مخاطبًا كل سعودي وسعودية ومقيم أن يتقدم بمبادرة على هيئة مقطع فيديو مدته 3 دقائق مشيرًا إلى أن الهيئة سوف تتبنى أفضل 20 مبادرة منها.

ولفت آل الشيخ إلى أن الأولوية في هذا المجال للسعوديين والسعوديات.

بدورها أعلنت هيئة الترفيه أنها سوف تستقبل الأفكار المشاركة في المبادرة عبر البريد الإلكتروني “[email protected]”

يذكر أن عودة آل الشيخ إلى المملكة بعد رحلة علاجية ناجحة، رفعت حالة الزخم التي ترتبط بصناعة الترفيه في المملكة، حيث من المقرر أن تشهد السعودية على مدى العام المقبل العديد من الفعاليات الترفيهية لاستكمال المسيرة التي بدأتها الهيئة قبل جائحة كورونا.

وكان المستشار تركي آل الشيخ وصل مساء السبت الماضي، إلى العاصمة الرياض قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاجية دامت عدة أشهر وتأجلت فيها عودته للرياض أكثر من مرة.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو وثق وصوله إلى الرياض وعلق عليه بقوله: “الحمد لله الرياض”. وفور نزوله من الطائرة خر تركي آل الشيخ ساجدًا على أرض المطار، حمدًا لله على وصوله سالمًا لأرض الوطن.

Source almowaten

