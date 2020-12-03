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وجه المعارض القطري خالد الهيل رسالة إلى الأمير تميم بن حمد، مؤكدًا أن نظام ” الحمدين ” أوشك على الانتهاء.
وقال الهيل: ” لا شك أن لكل بداية نهاية، كحال الأزمة الخليجية، ولكن المشكلة هنا أن نظام قطر رسم سيناريو وهمي للنهاية، ويعتقدون أن سيناريوهاتهم فقط التي ستنجح ” .
وتابع: ” الدولة المثالية ليست التي تحكمها يا تميم بن حمد، وأيامك معدودة في الحكم، نحن الآن نفكر في مستقبل قطر بعد سقوط نظامكم المقبور “.
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كانت هذه تفاصيل خبر الهيل لأمير قطر: أيامك معدودة في الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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