الهيل لأمير قطر: أيامك معدودة في الحكم

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وجه المعارض القطري خالد الهيل رسالة إلى الأمير تميم بن حمد، مؤكدًا أن نظام ” الحمدين ” أوشك على الانتهاء.

وقال الهيل: ” لا شك أن لكل بداية نهاية، كحال الأزمة الخليجية، ولكن المشكلة هنا أن نظام قطر رسم سيناريو وهمي للنهاية، ويعتقدون أن سيناريوهاتهم فقط التي ستنجح ” .

وتابع: ” الدولة المثالية ليست التي تحكمها يا تميم بن حمد، وأيامك معدودة في الحكم، نحن الآن نفكر في مستقبل قطر بعد سقوط نظامكم المقبور “.

Source slaati

