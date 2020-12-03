مطلوب من المرشد الطلابي اجتياز اختبارين
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لا توجد مدة محددة لإصدار الرخصة المهنية، مشيرة إلى أن المرشد الطلابي مطلوب منه اختباران للحصول على رخصة معلم.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن، أنه «لا يوجد مدة محددة لإصدار الرخصة المهنية، الأهم اجتيازك للاختبارين العام والتخصص وفق الضوابط المعتمدة».
وأضافت الهيئة أنه«المرشد الطلابي يختبر اختبارين: اختبار المعلمين العام + اختبار الإرشاد الطلابي».
وقال المواطن في استفساره إنه أجرى اختبار التوجيه والإرشاد عام 1435 هـ، وهو الآن على رأس العمل كمرشد طلابي، فهل يستطيع الحصول على رخصة معلم؟ ومتى آخر مهلة لإصدار الرخصة؟.
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كانت هذه تفاصيل خبر إصدار رخصة معلم.. هيئة «تقويم التعليم»: لا توجد مدّة محددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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