تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وفي بعض المواقع تساقط البرد، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن المنطقة الشرقية «الخفجي– النعيرية– حفر الباطن– قرية العليا»، ومنطقة جازان «الحرث- الدائر - الريث- العارضة- العيدابي– فيفا– هروب»، ومنطقة عسير «أبها- أحد رفيدة- الحرجة- المجاردة– بلقرن – النماص– بارق– تنومه– خميس مشيط – رجال ألمع– سراة عبيده – ظهران الجنوب – محايل» تشهد أمطارا رعدية من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد.

فيما تشهد البرك بمنطقة عسير أمطارا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

كما تهطل أمطار رعدية محصوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على مناطق الباحة «الحجرة– العقيق– الباحة– القرى– المخواة – المندق– بلجرشي – بني حسن– قلوة»، ومكة المكرمة «اضم– الطائف– العاصمة المقدسة– العرضيات – الكامل– ميسان– الليث– جدة - رابغ»، والمدينة المنورة «الحناكية– المهد– وادي الفرع».