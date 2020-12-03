جمعية «غوث»: خلال الـ3 سنوات الأخيرة..

أوضحت جمعية «غوث»، للتوعية والإنقاذ، أن 89% من بلاغات «الفقد»، خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت تخص متعاطي المخدرات. وكشفت جمعية «غوث»، عن إحصائية لها من واقع بلاغات الفقد والمفقودين خلال الثلاثة أعوام الماضية. وبينت جمعية «غوث»، أن النتائج تلخصت في أن «٨٩٪ متعاطين للمخدرات، و٧% زيادة ثقة وإهمالا، ٤% جهلا». وحذرت جمعية «غوث»، من خطورة المخدرات وتداعياتها الضارة على كل الأصعدة، وقالت: «يا أيها المحب لقريبه حافظ عليه قبل فوات الأوان.. فالبكاء لا يعيد الموتى». اقرأ أيضا: السعودية توقع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اللجنة الوطنية للمخدرات توضح العلاقة بين التعاطي وكيمياء المخ «المكافحة» تجدد التحذير من 6 مخاطر لمخدر «الشبو»

كانت هذه تفاصيل خبر 89% من حالات الفقد والمفقودين بالسعودية سببها المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.