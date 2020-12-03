السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع



المدينة المنورة 18 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 3 ديسمبر 2020م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع بمشيئة الله تضمن أمطاراً رعدية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

// انتهى //

08:08ت م

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