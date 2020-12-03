السعودية اليوم / فرنسا تسجل 14064 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا 14064 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2244635 حالة، كما سجلت السلطات الصحية 310 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 53816.

// انتهى //

07:17ت م

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باريس 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسسجلت فرنسا 14064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2244635 حالة، كما سجلت السلطات الصحية 310 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 53816.// انتهى //07:17ت م0012

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