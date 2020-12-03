السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في ببان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 8 آلاف و 863 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 179 وفاة.

// انتهى //

04:02ت م

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نواكشوط 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وحالتي وفاة، خلال ال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في ببان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 8 آلاف و 863 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 179 وفاة.// انتهى //04:02ت م0241

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