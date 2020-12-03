السعودية اليوم / البرازيل تسجل 698 وفاة ونحو 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 698 وفاة و 49.863 إصابة بفيروس

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 174515، والإصابات إلى 6،436،650. وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

// انتهى //

03:25ت م

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برازيليا 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 698 وفاة و 49.863 إصابة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 174515، والإصابات إلى 6،436،650. وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.// انتهى //03:25ت م0238

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