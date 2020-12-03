مديرة جمعية الجنوب النسائية لـ”المواطن”: 364 أسرة مستفيدة وتوظيف وتدريب 215 متدربة

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

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قالت رئيسة جمعية الجنوب النسائية بأبها جواهر الزهراني في تصريح خاص لـ”متابعات الخليج 365“: إن الجمعية تسعى إلى تحقيق وتلبية احتياجات المرأة بالمنطقة الجنوبية، وهذه الجمعية هي الأم الحاضنة لها بالمنطقة، وتسعى إلى ما يناسب طموح المرأة في هذه الجزء الغالي.

وأضافت الزهراني أن الجمعية تسعى إلى تمكين المرأة الجنوبية اقتصاديًّا من خلال الدعم المادي للتدريب المهني ودعم ريادة الأعمال، حيث تقدم الجمعية الدعم المالي للمستفيدات من ذوات الدخل المحدود من مطلقات وأرامل وأيتام لرفع المستوى المعيشي لهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهن التي تضمن للمستفيدات حياة كريمة تمكنهن من التركيز على تطور أنفسهن.

364 أسرة:

وأضافت الزهراني انه في نهاية العام 2019 بلغ عدد الأسرة المستفيدة من توفير الدعم للسكن والغذاء 364 أسرة وكان الاكتفاء للأسرة المستفيدة بواقع 28%، فيما بلغ عدد المتدربات بالجمعية 165 متدربة من المستفيدات من الجمعية، وبلغ إتقان المتدربين للتدريب 100% وذلك من أجل تمكين المرأة في قطاع المقاولات والاتصال وتأهيلهم لسوق العمل، وفيما يخص مشروع “خطوة” لتدريب ذوات المستوى التعليمي المنخفض على المهارات الوظيفية المتخصصة للعمل بالمصانع والبحث لهن عن فرص وظيفية، حيث تم تدريب 34 متدربة في مهارات التواصل وتنمية الوعي وغيرها بالمهارات الاحترافية وتقوية التوجيهات السلوكية وبلغ عدد الموظفات 16 موظفة بدعم من عدة جهات خيرية.

مشاريع ريادية:

وقالت: إنه فيما يخص برنامج ريادة الأعمال بلغ ارتفاع نسبة المشاريع المتعثرة 45% وبلغ التزام المستفيدين بتسديد القروض 91%، وبلغ العدد المستهدف للتدريب في مشروع “بسطة” 27 سيدة ويهدف المشروع إلى تمكين السيدات البائعات بشكل عشوائي في مدينة أبها اقتصاديًّا من خلال تدريبهن على الإنتاج والبيع وتأمين أكشاك بشكل جذاب مما يرفع نسبة الربح لمشاريعهن وتحسين مهارات إدارة المشروع.

مبادرات الجمعية:

كما أقامت الجمعية العديد من المبادرات التطوعية، ومنها مبادرة “عسير تبرمج” بمشاركة أطفال الجمعية مع جامعة الملك خالد بالشراكة مع مسك الخيرية، ومبادرة الأم القائدة بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية “إرشاد”، والتي تهدف إلى تثقيف المستفيدات في حل المشكلات التي تواجه الأسرة.

كما أقامت الجمعية برنامج توعوي للتوعية من أضرار المخدرات وأيضًا كيفية استخراج بطاقات الأحوال والمعاملات الخاصة بها، والمشاركة أيضًا في فعاليات اليوم العالمي للمرأة ويوم اليتم العربي وذلك للأطفال الأيتام المسجلين بالجمعية، كما تم أقامت الإفطار الخيري للمستفيدات من خدمات الجمعية والمشاركة في اليوم الوطني بعدة فعاليات للأسر المستفيدة، كما تم أقامت مهرجان الجامعة للتراث وذلك من خلال المستفيدات من الجمعية وبرنامج سرطان الثدي.

دعم الأميرة موضي:

وقالت رئيسة مجلس الإدارة للجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز: إن الجمعية حققت نجاحات في الخطة الإستراتيجية منذ بدايتها في عام 2017م وفقًا لما جاء في رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالجهات الخيرية والعمل الخيري لتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة مساهمته وتمكينه من التحول نحو المؤسسية والاستدامة، وقد ساهمت الجمعية منذ نشأتها في التمكين الاقتصادي للمرأة ورفع نسبة مشاركتهن في سوق العمل السعودي وشهدنا نجاحات من مستفيدات الجمعية اللاتي تم تمكينهن في التوظيف والمشاريع الصغيرة باعتزازهن بدورهن التنموي الذي يحقق لهن استقرار المعيشة.

وقدمت الزهراني شكرها وتقديرها لصحيفة “متابعات الخليج 365” لتسليط الضوء على مناشط الجمعية التي تقوم على شؤون العديد من الأسر بالمنطقة، كما قدمت شكرها لكافة الداعمين من جميع شرائح المجتمع وأيضًا وزارة الموارد البشرية وجمعية البر الخيرية بابها وجامعة الملك خالد وجميع شركاء النجاح.



