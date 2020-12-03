خالد النمر يشرح كيف يمكن إنقاذ حياة شخص توقف قلبه (فيديو)

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قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عدة نصائح للتعامل مع حالات الأشخاص الذين يتوقف قلبهم بشكل مفاجئ؛ لإنقاذ حياتهم.

وبيّن النمر في مقطع فيديو توعوي، أن تلك النصائح تتضمن سرعة استدعاء الإسعاف للمُصاب، وكذلك تقديم جرعة “أسبرين” له، مع مراقبة النبض وضغط الـدم.

ونوه إلى أن أهم النصائح هو استدعاء الإسعاف؛ لأنهم فرقة مدربة ولديهم كل التجهيزات اللازمة للتعامل مع مثل تلك الحالات.

Source akhbaar24.argaam

