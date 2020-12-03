تعرف على فوائد فاكهة التين.. كنز من المعادن والفيتامينات

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فاكهة التين هي بلا منازع بلونها الأحمر وقشرتها الخضراء ولبها ذي البذور السوداء، أجمل فاكهة في العالم. وإلى جانب طعمها، هي منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالفيتامينات.

وحصلت الفاكهة على اسمها بفضل قشرتها المميزة الشبيهة بجلد الثعبان. وموطنها الأصلي أمريكا الجنوبية والوسطى، وهي من عائلة الصبار. ولكنها تنمو اليوم تفي الكثير من دول العالم ومتاحة طوال العام.

وأفضل طريقة لتناول لحمها الرمادي الفاتح بطعمه المعتدل اللاذع والحلو والذي يبدو طازجًا، عندما يكون باردًا قليلًا. ويمكن أيضًا تناول البذور السوداء الضئيلة التي تحفز الهضم.

ومثلما هو الحال مع فواكه أخرى، فهي مليئة بالألياف، وبفيتامين بي وسي، ومعادن مثل الحديد، والفسفور، والكالسيوم.

وللوصول إلى لب الثمرة، اقطع طرفيها ثم اقسمها نصفين، لتسهل إزالة اللب عن القشرة.

فاكهة التنين متنوعة الاستخدامات، يمكن إضافتها إلى سلطة الفواكه أو الموزلي أو حتى لتزيين الكعك.

ويمكن أيضًا تناولها مقبلات بدل البطيخ، أو تجربتها مع حليب جوز الهند، وثمرة الفانيليا. أو قطعها إلى نصفين وتناول اللب بالملعقة مثل ثمرة الكيوي. Source almowaten





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