حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة. كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.





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