السعودية اليوم / موريتانيا تتخذ إجراءات إضافية للتصدي لانتشار فيروس كورونا



نواكشوط 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واس

قرر مجلس الوزراء الموريتاني،اتخاذ إجراءات احترازية أخرى للحد من تفشي جائحة فيروس

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء الموريتاني اليوم، أن من ضمن الإجراءات الإضافية التي اتخذت للتصدي لانتشار الفيروس، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات مدة عشرة أيام ابتداءً من الجمعة القادم، وتكثيف عمليات توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة في الأسواق، وتقليص عدد الأشخاص الذين يعملون في الإدارات العمومية إلى الحد الأدنى الذي يراه الوزراء مناسباً، والحد من اللقاءات الحضورية غير الضرورية، والقيام بحملات تعقيم للإدارات والأماكن العامة، وحظر تجمعات الجمهور غير الضرورية.

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نواكشوط 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسقرر مجلس الوزراء الموريتاني،اتخاذ إجراءات احترازية أخرى للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، وذلك بتوصية من اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة الجائحة.وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء الموريتاني اليوم، أن من ضمن الإجراءات الإضافية التي اتخذت للتصدي لانتشار الفيروس، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات مدة عشرة أيام ابتداءً من الجمعة القادم، وتكثيف عمليات توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة في الأسواق، وتقليص عدد الأشخاص الذين يعملون في الإدارات العمومية إلى الحد الأدنى الذي يراه الوزراء مناسباً، والحد من اللقاءات الحضورية غير الضرورية، والقيام بحملات تعقيم للإدارات والأماكن العامة، وحظر تجمعات الجمهور غير الضرورية.// انتهى //00:53ت م0232

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