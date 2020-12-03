السعودية اليوم / بدء أعمال ورشة العمل الخاصة بمشروع التعاون شبه الإقليمي لإدارة الهجرة في شمال أفريقيا



تونس 17 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واس

بدأت في تونس اليوم أعمال ورشة العمل الخاصة ببدء مشروع التعاون شبه الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" وتنظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني التونسية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة التعاون الألماني، والوكالة البلجيكية للتنمية، والديوان الفرنسي للهجرة والإندماج.

ويهدف المشروع الذي يتواصل إنجازه إلى سنة 2022، إلى وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم في إطار التعاون بين بلدان شمال أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز آليات حماية العمال المهاجرين بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة، وتحسين إدارة الهجرة وبناء القدرات المؤسساتية للجهات والمؤسسات المعنية.

كما يهدف هذا البرنامج إلى تحسين آليات التقييم والاعتراف بالشهادات والمصادقة عليها بهدف تيسير قبول وتنقل أصحاب الشهادات والعمال المتخصصين وإدماجهم بسوق العمل الدولية، من خلال مطابقة برامج التعليم والتدريب مع نظيراتها الأوروبية والأمريكية والتصرف في بيانات وإحصائيات الهجرة النظامية، والتنقل وتحسين برامج الهجرة المنظمة، والتنقل وتطوير التعاون بين الهياكل المعنية بالموضوع.

وتمثل هذه الورشة فرصة للتباحث وتبادل الآراء حول الهجرة من أجل العمل بصفتها ظاهرة عريقة تربط شعوب المتوسط وتمثل جزءا لا يتجزأ من علاقات التعاون بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي.

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