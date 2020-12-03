شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار من المملكة لميزانية مفوضية اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

قدمت المملكة العربية السعودية تبرعاً بمبلغ مليون دولار لصالح ميزانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف د. عبدالعزيز الواصل في كلمة أمام المؤتمر السنوي للمفوضية أمس دعم المملكة المتواصل والمستمر لأعمال وبرامج المفوضية للأعوام القادمة.

وأوضح أن المملكة قدمت الكثير من المبادرات الدولية من منطلق موقعها الحالي كرئيسة لمجموعة العشرين للحد من المشكلات العالمية التي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار ومن ثم تفاقم المسائل الإنسانية، ومنها المبادرة التي طرحتها المملكة على المجموعة وأفضت إلى التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم الجهود لضمان وصول لقاح فيروس كورونا إلى جميع أنحاء العالم بصورة عادلة.

وأعرب السفير الواصل عن ثقته بأن المفوضية ستتمكن من تحديد مكامن الخطر والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، وأنها على قدرة تامة على وضع الخطط والسياسات المناسبة لمواجهتها.

ودعا إلى تضافر الجهود الدولية وتقاسم الأعباء للتصدي لأزمة اللاجئين، ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى تفاقمها من الحروب والمجاعة والفقر والتغير المناخي.