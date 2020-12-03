شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يستعرض التعاون مع «قياس أداء الأجهزة العامة» والان نبدء بالتفاصيل

التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة د. عواد العواد، بحضور المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة م. راشد القعود، وعدد من المسؤولين في المركز.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون والتكامل بين المجلس والمركز تحقيقًا للعمل المشترك بين الأجهزة الحكومية، وللإسهام في رفع جودة الخدمات التي تقدمها. قدم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة نبذةً عن آلية عمل المركز، من خلال قياس أداء الجهات الحكومية عبر مؤشرات أداء دقيقة وواضحة، للعمل على تطوير آلية عملها.

وأشاد بجهد مجلس الشورى من خلال دوره الرقابي، إلى جانب دوره التشريعي، التي تتجسد في مناقشة التقارير السنوية للجهات الحكومية، واستفادة تلك الجهات مما يصدره المجلس من قرارات حيالها.

كما نوه بعمل لجان المجلس المتخصصة من خلال الاجتماعات الدورية، مع المسؤولين بمختلف الجهات الحكومية للوقوف على ما تواجهه من مشكلات وعقبات، والعمل على رفع جودة خدماتها.