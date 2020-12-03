شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف مستفيد من «تطمن» و«تأكد» بنجران والان نبدء بالتفاصيل

قدّمت عيادات «تطمن» ومركز «تأكد» في منطقة نجران خدماتها لأكثر من 35 ألف مستفيد منذ بدء العمل فيها حتى الآن. وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات «تطمن» 17914 مستفيداً عبر 8 عيادات موزعة في مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز «تأكد» 17514 مستفيدًا عن طريق مسار السيارات.

وتقوم عيادات «تطمن» باستقبال من يعانون أعراض كورونا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز «تأكد» فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».