شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «الغطاء النباتي» و6 جمعيات بيئية والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف المذكرات إلى وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين جميع الأطراف فيما يتعلق بحماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها واستدامتها، ومكافحة التصحر والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي بأهمية النباتات للإنسان والبيئة، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك في المشاريع والمبادرات الهادفة لحماية الثروة النباتية الطبيعية في المملكة وتعزيزها والمشاركة في المناسبات والفعاليات البيئية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
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