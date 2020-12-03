شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقر نظام الغرف التجارية ولائحة «الأحداث» والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على نظام الغرف التجارية.

وقرّر المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، يحفظه الله، خلال جلسته أمس الأول ـ عبر الاتصال المرئي ـ، الموافقة على قيام مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعقد مزادات علنية للطيف الترددي لأغراض تجارية.

كما وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث، وقرر الموافقة أيضًا على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «التاسعة والثلاثين»، القاضي بالموافقة على الإطار العام لإستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك للسنوات الخمس القادمة.

وثمّن مجلس الوزراء ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ يحفظهما الله - من الدعم والتمكين لأجهزة الدولة كافة بما يكفل الارتقاء بأدائها مهامها واختصاصاتها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، منوهًا في هذا الصدد بما سجّلته المملكة من ريادة في الدورة الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي.

واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والخدمة المدنية «سابقًا»، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

التأكيد على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

اطّلع مجلس الوزراء على مستجدات جائحة فيروس كورونا على المستويَين المحلي والدولي، وآخر التطورات فيما يتعلق باللقاحات المضادة، في ضوء ما يشهده العالم من سعي كبير وجهود غير مسبوقة من الدول والمنظمات ومراكز الأبحاث العالمية بهدف الوصول إلى لقاح ناجع وفعّال للفيروس، وعلى الإحصاءات في المملكة واستمرار منحنى الإصابة في التراجع، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجميع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

تباحث مع بريطانيا في الدفاع المدني

فوّض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو مَن يُنيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

التضامن مع نيجيريا ضد زعزعة الأمن والاستقرار

جدّد مجلس الوزراء إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيّين شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، معربًا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولنيجيريا حكومة وشعبًا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة ضد هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار.

تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني

استعرض مجلس الوزراء جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا ودوليًا، مجددًا تأكيد حرص المملكة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن.

تسريع نمو التقنية الحديثة والتحول الرقمي عالميا

تطرّق مجلس الوزراء إلى ما أعلنته المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية عن إطلاق «منظمة التعاون الرقمي» التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وقدراتها على التحول والتكيّف مع الاقتصاد العالمي، والسعي إلى تنمية الاقتصاد الرقمي المشترك لها إلى تريليون دولار على مدى خمس سنوات، وذلك في إطار تسريع نمو التقنية الحديثة والدفع بكل ما يحقق التحوّل الرقمي عالميًا.

اجتثاث الفساد من جذوره

بيّن وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تناول الجهود التي توليها الدولة لاجتثاث الفساد من جذوره بوصفه من الجرائم العابرة للحدود، مشيرًا في هذا السياق إلى الاتفاقية التي وقّعتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتنفيذ «مبادرة الرياض» الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وما حظيت به المبادرة من دعم المملكة بمبلغ عشرة ملايين دولار، ومن تأييد جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومنها الإنتربول، ومجموعة العمل المالـي «فاتف»، ووحدات الاستخبارات المالية «مجموعة إيغمونت»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تعاون «مركز التنافسية» والأمم المتحدة

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب الشؤون القانونية بشأن المساهمة المالية في صندوق «الأونسيترال الاستثماري».

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

"اليوم" تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة «الرابعة عشرة».

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: م. سلمان بن حسين بن جابر الفيفي إلى وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بأمانة منطقة عسير، وعبدالعزيز بن إبراهيم بن علي العيد إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومنصور بن عبدالله بن منصور العصيمي إلى وظيفة «خبير نظامي ب» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

كما تهنئ عبدالرحمن بن محمد بن صالح الخراشي بتعيينه على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.