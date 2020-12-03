شكرا لقرائتكم خبر عن سفلتة 75 ألف م2 بـ«الورود» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية المحافظة أن العمل جار بسفلتة حي الورود بالكامل بعد الانتهاء من عمل طبقة «البيس كورس»، وأن كمية الأسفلت المقدرة تبلغ أكثر من 75 ألف متر مربع.
وأبان م. الحميداني أن أعمال مشروع سفلتة الحي ستسير بالشكل الصحيح وستتم الاستفادة منها بأقرب وقت، وأن البلدية تعمل جاهدة لتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها. مؤكدًا الحرص على استكمال كافة المشاريع التنموية في المحافظة.
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