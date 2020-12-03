شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني مديراً لدوريات الأمن والعتيبي نائباً لأمن الطرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بتعيين العميد علي بن محمد القحطاني مديراً للإدارة العامة لدوريات الأمن، وتعيين العميد نايف بن مناور العتيبي نائباً لقائد القوات الخاصة لأمن الطرق. العميدان القحطاني والعتيبي من الكفاءات المميزة في الأمن العام.



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