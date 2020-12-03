شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير 4000 قطعة رخام بالمسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع خلال فترة تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا ، بتغيير أكثر من 4000 قطعة رخام في توسعة الملك فهد والمسعى، وتجهيز مصلى الإمام وإصدار 437 رخصة عمل. وبلغ عدد قطع الرخام المركبة في المسجد الحرام خلال فترة الجائحة 4002 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بـ 1849 مترا مربعا، منها 3302 قطعة في توسعة الملك فهد، و700 قطعة في المسعى، كما تم تقسيم التوسعة والمسعى أثناء أعمال التركيب إلى 18 نطاقا، وبلغ النطاق الأول في توسعة الملك فهد 160 قطعة، والثاني 458 قطعة، والثالث 537 قطعة، والرابع 409 قطع، والخامس 410 قطع، والسادس 571 قطعة، والسابع 415 قطعة، والثامن 307 قطعة، والتاسع 35 قطعة.

فيما تم تركيب 41 قطعة في النطاق الأول للمسعى، والنطاق الثاني 63 قطعة، والثالث 104 قطع، والرابع 93 قطعة، والخامس 62 قطعة، والسادس 74 قطعة، والسابع 83 قطعة، والثامن 89 قطعة، والتاسع 91 قطعة، موضحا أن الرخام يتميز بخلوه من التشققات والتسوس بسماكة 3 سم أشرف على تركيبه وتجهيز مصلى الإمام 15 مهندساً من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يعملون على مدار الساعة. وتمت أعمال التركيب عبر إزالة الرخام القديم مع الحفاظ عليه، وتنظيف مساحة العمل، وقد روعي أثناء خلط المواد عدم إضافة التربة العادية لضمان عدم اصفراره مستقبلا، وتركيب فاصل التمدد من السيليكون لحماية الرخام من اختلاف النسب، كذلك تم التأكد من اتجاهه للقبلة ليستدل به المصلون.

كذلك تم نقل مصلى الإمام إلى الدور الأرضي، والاستفادة من فترة إيقاف العمرة والعمل على تجهيز مصلى الإمام والذي قسم إلى أجزاء، وخلال 18 يوما جُهز المصلى، وتم تركيب 248 مترا مربعا من الجبس بورد، مع إنهاء أعمال الدهان، ويحتوي المصلى على 38 سماعة، و7 نجفات، و7 وحدات دولابية للتكييف، و140 وحدة إنارة، و27 مخرج تكييف سطحي.