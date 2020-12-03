شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف ذهبي لمركز التدريب في جامعة المؤسس والان مع التفاصيل
وأضاف الدكتور جمعة: المركز صنف على أنه من الفئة الذهبية، لجودة التدريب به ونتائج المتدربين، والمركز يتطلع الى خدمة كل من يحتاج إلى خدماته في مملكتنا الغالية.
يذكر أن المنظمة الوطنية لاختبارات السلامة والصحة المهنية «نيبوش»، هي منظمة دولية متخصصة في اختبارات السلامة والصحة المهنية والبيئة ومقرها في بريطانيا، وتمنح النيبوش مقدمي الدورات التدريبية الذين يحققون الشروط والمؤهلات المطلوبة اعتمادات دولية لعقد الدورات التي تعتمدها في مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة وإدارة الاختبارات اللازمة لاجتيازها بعد إجراء تقييم شامل لها. والنيبوش تمنح اعتمادا لكل دورة تدريبية على حدة، كما أن الشهادات تُصدر من المنظمة وهي مقبولة في معظم أنحاء العالم.
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