شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: عطل في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت أرامكو السعودية أنه نظرًا لحدوث عطل فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، طرأ نقص في بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.

وبناءً على توجيه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تعمل وزارة الطاقة مع أرامكو السعودية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.

وأكّدت أرامكو السعودية أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، بلا انقطاع، إذ عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًا.