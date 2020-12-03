، الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف جرائم الحوثي النكراء ضد المدنيين في تعز ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
جددت الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الجرائم النكراء لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين في محافظة تعز، والضغط عليها لرفع الحصار عن المحافظة تنفيذاً لبنود اتفاق ستوكهولم.
وتفصيلاً، جاء هذا في تصريح لوزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، وأدان فيه استمرار قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنازل المدنيين في أحياء المفتش بعصيفرة والبعرارة وجبل جرة والأربعين بمدينة تعز.
وقال الوزير اليمني: إن استمرار الميليشيا المتمردة في قصف الأحياء المكتظة بالسكان في مدينة تعز بشكل عشوائي وقتل المدنيين من النساء والأطفال بدم بارد، إلى جانب الحصار الذي تفرضه على المدينة منذ خمسة أعوام يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية.
الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف جرائم الحوثي النكراء ضد المدنيين في تعزوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-02
جددت الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الجرائم النكراء لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين في محافظة تعز، والضغط عليها لرفع الحصار عن المحافظة تنفيذاً لبنود اتفاق ستوكهولم.
وتفصيلاً، جاء هذا في تصريح لوزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، وأدان فيه استمرار قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنازل المدنيين في أحياء المفتش بعصيفرة والبعرارة وجبل جرة والأربعين بمدينة تعز.
وقال الوزير اليمني: إن استمرار الميليشيا المتمردة في قصف الأحياء المكتظة بالسكان في مدينة تعز بشكل عشوائي وقتل المدنيين من النساء والأطفال بدم بارد، إلى جانب الحصار الذي تفرضه على المدينة منذ خمسة أعوام يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
11:38 PM
"الإرياني" أكد أن حصار المليشيا للمدينة منذ 5 أعوام جريمة حرب ضد الإنسانية
جددت الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الجرائم النكراء لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين في محافظة تعز، والضغط عليها لرفع الحصار عن المحافظة تنفيذاً لبنود اتفاق ستوكهولم.
وتفصيلاً، جاء هذا في تصريح لوزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، وأدان فيه استمرار قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنازل المدنيين في أحياء المفتش بعصيفرة والبعرارة وجبل جرة والأربعين بمدينة تعز.
وقال الوزير اليمني: إن استمرار الميليشيا المتمردة في قصف الأحياء المكتظة بالسكان في مدينة تعز بشكل عشوائي وقتل المدنيين من النساء والأطفال بدم بارد، إلى جانب الحصار الذي تفرضه على المدينة منذ خمسة أعوام يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية.
، الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف جرائم الحوثي النكراء ضد المدنيين في تعز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف جرائم الحوثي النكراء ضد المدنيين في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.