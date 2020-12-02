شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يوضح العلاقة بين تناول دواء الكولسترول وزيادة أضرار القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن العلاقة بين تناول دواء الكولسترول وزيادة أضرار القلب.

وأضاف" النمر "، قائلًا:" لا.. بل يحميه على المدى البعيد إذا كان المريض يحتاجه حسب التحاليل ".

وكان خالد النمر حذر من تصرُّفٌ خاطئٌ ألا وهو ترك دواء الضغط؛ لأن المريض يعتقد أنه يسبب الصداع أثناء تَغَشِّي أهله، مع كون ضغطه طبيعيًّا على الدواء.

وتابع " النمر ":" دواء الضغط ليس له علاقة بذلك، وهذه حالةٌ معروفةٌ وعلاجها عند طبيب الأعصاب ".