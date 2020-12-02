جامعة جازان تُعيد هيكلة عدد من إداراتها وتستحدث أخرى

قال المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق، إن رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ،وافق على قراراتٍ تضمَّنت إعادة هيكلة عددٍ من الإدارات، وإنشاء وحداتٍ إداريةٍ جديدةٍ.

وأضاف «متحدث الجامعة» أنَّ هذه القرارات تأتي ضمن خطط وجهود الجامعة التطويرية؛ حيث تعمل على تطوير الأداء الإداري والتنظيمي، إيمانًا بأهمية التحديث وإعادة الهيكلة وحوكمة اللوائح والأنظمة لتحقيق الجودة والتكامل بين إداراتها المختلفة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرات التطوير والإصلاح التي يعيشها الوطن.

وبيَّن «محرق» أن قرارات رئيس الجامعة تضمَّنت تعديل مُسمَّيات «إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين» إلى «إدارة عمليات الموارد البشرية»، وإ«دارة الرواتب والبدلات» إلى «إدارة الرواتب والنفقات»، و«إدارة الموارد البشرية» إلى «إدارة تطوير الموارد البشرية»، فضلًا عن إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى «إدارة التواصل الداخلي» ترتبط بعمادة الموارد البشرية.

وأشار «محرق» إلى أن القرارات تضمَّنت أيضًا تعديل مسميات «الإدارة العامة للمرافق والاستثمار» إلى «الإدارة العامة للاستثمار»، و«إدارة العقود الاستثمارية» إلى «إدارة المرافق والخدمات»، و«إدارة التخطيط والدراسات الاستثمارية» إلى «إدارة المشاريع والشراكات الاستثمارية»، وإنشاء عددٍ من الوحدات المرتبطة بالإدارة العامة للاستثمار؛ وهي وحدات «علاقات المستثمرين»، و«الدعم الفني والسكرتارية»، و«المالية»، منوهًا بأن القرارات تضمَّنت إنشاء «إدارة الجودة» التي تتبع الإدارة العامة للمشروعات، وإعادة هيكلة الإدارة العامة للبعثات والاستقطاب والتعاون الدولي لتضمَّ إدارات «البعثات»، «والاستقطاب والتوطين الأكاديمي»، و«التعاون الدولي».

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