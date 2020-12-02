«الصحة» توضح أعراض «اللوكيميا» وتوجه نصائح للمرضى

حددت وزارة الصحة، الأعراض التي تظهر على المصابين بمرض سرطان الدم، كما أوضحت أنواعه.

وقدَّمت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، نصائحَ طبيةً لمرضى الأمراض المزمنة؛ لتجنيبهم أي مضاعفاتٍ.

أعراض الإصابة بمرض اللوكيميا

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن هناك 4 أنواعٍ رئيسيةً للوكيميا تختلف في الوسائل العلاجية وفي مقدار استجابتها للعلاج، وهي:

– اللوكيميا النخاعية الحادة.

– اللوكيميا الليمفاوية الحادة.

– اللوكيميا النخاعية المزمنة.

– اللوكيميا الليمفاوية المزمنة.

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض الإصابة بمرض سرطان الدم تختلف من مريضٍ إلى آخر، ولكن بوجهٍ عامٍّ قد تحدث واحدةٌ أو أكثرُ من الأعراض التالية:

– ارتفاع درجة الحرارة.

– تعرُّقٌ ليليٌّ.

– التهاباتٌ متكررةٌ.

– فقدان الوزن.

– الصداع.

– ألمٌ في المفاصل.

– نزيفٌ دمويٌّ.

– كدماتٌ على الجلد.

– تضخُّم الغدد الليمفاوية.

– الإعياء.

كما بيَّنت وزارة الصحة، أنه حتى الآن لا يعرف العلماء المسببات الحقيقية لسرطان الدم (اللوكيميا)، لكن يبدو أنه يتولَّد ويتطوَّر نتيجة اجتماع عدة عواملَ وراثيةٍ متنوعة ٍوعواملَ بيئيةٍ معًا، لكن السرطان نفسه لا يورث.

عوامل الخطورة

وأشارت الوزارة، في تعريفها للمرض، إلى أنه قد تزيد العوامل التالية من إمكانية الإصابة باللوكيميا:

– التعرض لإشعاع عالي الطاقة من قنبلة ذرية أو مصنع للطاقة النووية.

– التعرض لكيميائياتٍ مثل البنزين أو الفورمالدهايد.

– اعتلالات الدم.

– التعرض لعلاجٍ كيميائيٍّ أو إشعاعيٍّ.

– الاختلالات الوراثية كمتلازمة داون.

– بعض أنواع الفيروسات قد تسبب أورامًا، كالتهاب الكبد الوبائي من نوع «ب»، وفيروس الإيدز.

– إصابة أحد أفراد العائلة بسرطان الدم مسبقًا، ولكن هذا نادر الحدوث.

وكشفت وزارة الصحة، عن أن المريض بمرض سرطان الدم «اللوكيميا»، يكون في حاجةٍ ماسةٍ للتأقلم مع إصابته بالمرض، والدعم من المقربين له، وحثَّت المريض على ضرورة التواصل والتعاون مع الفريق الطبي بما يساهم في تجاوز مرحلة العلاج، عن طريق الآتي:

– تعلم ما يكفي من المعلومات عن سرطان الدم لاتخاذ قراراتٍ بشأن صحتك.

– طلب الدعم من الأهل والأصدقاء لمساعدتك في مراحل العلاج ومضاعفاته.

– التحدث مع طبيبك عن مخاوفك أو مع أحد الأقرباء أو الأصدقاء، واستشرهم في وضعك الحالي.

– استشارة الاختصاصية الاجتماعية لمساعدتك.

– قضاء الوقت بقراءة القرآن والدعاء أو قراءة كتاب مفيد.

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