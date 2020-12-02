«أبشر أعمال» يوضِّح المستندات المطلوبة لتأكيد سداد الاشتراكات

أوضحت منصة «أبشر» الخطوات المطلوبة لتأكيد وتفعيل الاشتراكات التي تمَّ سدادها.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «في حالة وجود مشكلةٍ في الفاتورة (تأكيد سداد الاشتراك)، يقوم المستفيد بالتواصل مع منصة (أبشر أعمال) وتزويدها ببياناتٍ تشمل (الاسم، ورقم الهوية، ورقمًا للتواصل، وتفاصيل المشكلة، وصورةً من فاتورة السداد)».

جاء ذلك ردًّا من منصة أبشر أعمال على تساؤلٍ وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «إن لديَّ مشكلةً؛ حيث إنني طبعت فاتورة الاشتراك الخاصة بالسداد بعد أن سددت، وكلما أدخل إلكترونيًّا إلى المنصة تظهر لي رسالة نصها (الاشتراك منتهٍ)».

وأضافت «أبشر أعمال» أن المستفيد عليه، بعد استيفاء المستندات المُشَار إِليها، إرسالُ كلمة «دعم فني»، أو اختيارها من القائمة التي تظهر أمامه في الرسائل الخاصة، والضغط بعد ذلك على أيقونة «معلومة بطلب موظف» عبر المجيب الآلي.

يُشار إلى أن الاستفادة من خدمات منصة «أبشر أعمال» بعد الاشتراك فيها عبر الموقع الإلكتروني؛ تكون بسداد تكلفة رسوم الاشتراك السنوي في الخدمة من بداية مدة الاشتراك، ويتمُّ دفع تكلفة الاشتراك السنوي بداية التعاقد، وبعد إصدار فاتورةٍ في موقع الخدمة.

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