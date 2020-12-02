بالصور.. وصول فوج جديد من معتمري باكستان إلى جدة

وصل، مساء اليوم الأربعاء، فوجٌ جديدٌ من معتمري دولة باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة، على تويتر، صورًا للحظات وصولهم، معلقًا عليها: «وصول فوج من معتمري دولة باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.. سيقضون 3 أيامٍ فترة العزل الصحي الآمن قبل التوجُّه إلى الحرم المكي لأداء مناسك العمرة».

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