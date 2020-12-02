هل يمكن استخراج كارت العائلة بعد وفاة رب الأسرة؟.. «الأحوال المدنية» تجيب

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية استخراج كارت العائلة للزوج بعد وفاته عبر وكيل الورثة.

جاء ذلك ردًّا من «الأحوال المدنية» على تساؤلٍ وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «ما موقف عائلة الزوج المتوفى الذي لم يستخرج كارت العائلة قبل وفاته وتريد أسرته الآن استخراج الكارت؟».

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه في حالة وفاة الزوج قبل قيامه باستخراج «كارت العائلة»، يمكن للورثة الحصول عليه من خلال «وكيل الورثة».

ويعد «سجل الأسرة» المعروف بـ«كارت العائلة»، وثيقةً ثبوتيةً تستفيد منه كل أمٍّ سعوديةٍ تحمل هويةً وطنيةً لديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها. وتستفيد الأم منه في إثبات صلتها بالأبناء، وتمكينها من مراجعة أي جهةٍ تطلب إثباتًا للأبناء، وتمكينها من المطالبة بحقوق أبنائها.

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