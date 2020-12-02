تحذير من أمطار بالمناطق

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية، ابتداء من غد وحتى الأحد، وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل الأمطار أجزاء من مناطق «الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية»، وستكون أمطارا متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة «المدينة المنورة» بأمطار متوسطة ورياح نشطة، وأيضا تتأثر منطقة «الجوف» بأمطار خفيفة إلى متوسطة.