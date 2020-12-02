رفع 889 سيارة مهملة وتالفة بجدة

نفذت إدارة مراقبة السيارات التالفة والناقلات بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية بجدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 889 سيارة مهملة وتالفة. مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.