الحج تتوعد مزوري تصاريح العمرة

ضبطت وزارة الحج والعمرة حالات تزوير تصاريح تأدية العمرة وبيعها للمعتمرين من المواطنين والمقيمين للقيام بتأدية مناسك العمرة، حيث تم اكتشاف عدد من التصاريح غير الصادرة رسمياً.

وحذرت الوزارة المواطنين والمقيمين من التعامل مع أي أفراد أو جهات تدّعي قدرتها على أصدار تصاريح لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة، وأكدت أن جميع التصاريح يتم إصدارها عن طريق تطبيق «اعتمرنا» المعتمد من الجهات الرسمية.

إلى ذلك، طرحت الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام ممثلة في إدارة التوعية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كتيب صفة العمرة للشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عبر تقنية (الباركود).

وأوضح مدير إدارة التوعية الشيخ وهيب السلمي، أن ذلك يأتي لخدمة الزوار والمعتمرين في حين يتعلق بمسائل التوعية بمناسك العمرة.

وقال السلمي إن البرنامج يتضمن مجموعة أدعية مختارة من الكتاب والسنة النبوية، وعدداً من النصائح لاتباع الإجراءات الاحترازية لسلامة مرتادي البيت العتيق.

الحصول على تصريح العمرة

تشغيل تطبيق اعتمرنا ثم تسجيل الدخول

الضغط على تبويب الخدمات من الجزء الأسفل للشاشة

النقر على خيار أداء عمرة من واجهة التطبيق

تحديد اسم الشخص الراغب بأداء مناسك العمرة

إضافة المرافقين عند الرغبة بذلك

الضغط على أيقونة الاستمرار ذات اللون الأخضر

تحديد أحد المواعيد المتاحة من التقويم

اختيار الوقت المناسب ثم تحديد الباب الذي نريد الدخول منه

قراءة التعليمات ثم الموافقة على التعهد

النقر على خيار الاستمرار والاحتفاظ بالباركود الخاص بالتصريح