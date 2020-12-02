20 مبادرة لأمانة جدة

أطلقت أمانة محافظة جدة، ممثلة في وكالة خدمة المجتمع، اليوم الأربعاء، سلسلة 20 مبادرة بنهاية 2020م، تزامنا مع اليومين العالميين لـ«التطوع» و«الإعاقة»، وسيجري تنفيذها تباعا خلال ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 800 متطوع.

ودشنت الأمانة حزمة مبادراتها بتشجير حديقة التعاون، الواقعة في حي الفيحاء، بالتعاون مع جامعة دار الحكمة، وبمشاركة 50 متطوعا، وكذلك إطلاق حملة توعوية تعنى بذوي الإعاقة، تستمر ثلاثة أيام بمشاركة شركة قادرون.

وتهدف الأمانة من هذه المبادرات إلى تفعيل مشاركة المجتمع في الأيام العالمية، ونشر ثقافة التطوع، إلى جانب الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة، وتأكيد حقوقهم، وتعزيز دورهم الفاعل عبر عدد من البرامج والأنشطة التي سيجري تنفيذها على الواجهات البحرية وفي المراكز التجارية والحدائق والطرق وداخل الأحياء وفي مبنى الأمانة بمشاركة الفرق التطوعية والجامعات الخاصة والكيانات الخاصة، بالإضافة للجمعيات ومراكز الأحياء.

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع، المهندس عائض بن علي الزهراني، أن الأمانة أطلقت هذه المبادرات توافقا مع «رؤية المملكة» ومشاركاتها في اليوم العالمي للإعاقة، الذي يوافق 3 من ديسمبر، واليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق 5 من ديسمبر، مبينا أن المبادرات ستكون متعددة ومختلفة، من رسم جرافيك وعمل فقرات متنوعة في الواجهة البحرية بمشاركة المتطوعين من مختلف الأعمار. كما سيجري توزيع شتلات زراعية بشارع فلسطين، وزراعة حديقة بمشاركة طالبات جامعة حكمت، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتربة، الذي يتوافق مع يوم التطوع. وأضاف «الزهراني» أن الأمانة ستقيم ملتقى للمتطوعين من خلال جمعية عيون جدة، وذلك تقديرا وتحفيزا للمجتمع والفرق التطوعية والمواطنين المشاركين مع الجهات الحكومية كمتطوعين، مضيفا أن الأمانة، ضمن مشاركتها في اليوم العالمي للإعاقة، أطلقت برنامجا تدريبيا من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية، يستهدف مجموعة من المعاقين، وذلك تحقيقا لأهداف «رؤية المملكة» في تمكين ذوي الإعاقة.

وتنفذ أمانة جدة 20 مبادرة بالشراكة مع عدد من الفرق التطوعية، متمثلة في: فريق شبابيات التطوعي – فريق ترف الخير التطوعي – فريق متحدون لذوي الإعاقة – فريق لحياتنا معنى – فريق I.C.E – فريق مكة التطوعي، ومن الجامعات الخاصة: جامعة جدة – جامعة دار الحكمة – الجامعة العربية المفتوحة، ومن الكيانات الخاصة: شركة قادرون – معهد قيمة للفنون، بالإضافة لجمعيات: مراكز الأحياء بمحافظة جدة – جمعية عيون جدة، ومراكز الأحياء: مركز حي الأمير فواز – مركز حي المنتزهات.