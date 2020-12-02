تطوير منظومتي الرقابة والتدقيق المالي على المستودعات الحكومية

يعتزم الديوان العام للمحاسبة، الاستعانة بشركة متخصصة، لتنفيذ مشروع الرقابة على الحسابات والمستودعات الحكومية، وتطوير منظومة التدقيق المالي، والتي تشمل جميع الأطراف المشاركة في العملية الرقابية، في مختلف مراحل الإجراءات الرقابية.

رقابة إلكترونية

يسعى الديوان من خلال المشروع، إلى أتمتة إجراءات العمل للأنشطة الأساسية «Core Business» وتطوير خدمات الرقابة الإلكترونية، عبر القنوات المتاحة، والهدف من ذلك هو رفع كفاءة الديوان العام للمحاسبة، من خلال تنفيذ مشروع الرقابة على الحسابات والمستودعات الحكومية، والتي تشمل جميع الأطراف المشاركة في العملية الرقابية في مختلف مراحل الإجراءات، ومن خلال القيام بذلك يتم تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، وذلك حسب الوضع المستهدف في الخطة الاستراتيجية للتحول إلى التعاملات الإلكترونية، وبمستوى عال من الكفاءة، وحسب أفضل المعايير العالمية.

الانضباط المالي

يعد الديوان العام للمحاسبة جهازا رقابيا مستقلا، يرتبط مباشرة بالملك، ويختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.

ويُعنى الديوان بتحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة أداء الأجهزة، ومراقبة كافة الأموال المنقولة والثابتة، والتحقق من حُسن استعمالها، كما يعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

ويُعد الديوان العام للمحاسبة، الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المملكة، ويمثلها في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «INTOSAI» وفي المنظمات الإقليمية المنبثقة منها، مثل المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «ASOSAI»، والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «ARABOSAI»، ويمثل المملكة خليجياً في اجتماعات دواوين المراقبة والمحاسبة، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المعيار الدولي لنظام رقابة الجودة «ISSAI 40»

المسؤوليات المتعلقة بالقيادة العليا داخل الديوان

متطلبات السلوك الأخلاقي ذات العلاقة

تحديد نطاق العمل والقدرة على تنفيذ الأعمال

الموارد البشرية والكفاءة والقدرات

الالتزام بالمعايير والمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة

المراقبة والتقييم المستمر لنظام رقابة الجودة