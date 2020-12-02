لقاءات افتراضية لتقني نجران مع هيئة التدريب

عقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران لقاءين عن بعد مع المدربين والمدربات والمتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية بمنطقة نجران، ‏وافتتح اللقاء مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار أشكر قادة ومنسوبي ومنسوبات المنشآت التدريبية على ما حققوه من ‏أهداف ومنجزات.

واستمع آل جبار خلال اللقاء لمقترحات ومبادرات أعضاء هيئة التدريب والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم ، ‏وفي اللقاء الثاني استمع آل جبار وقادة المنشأة التدريبية المعوقات التي يواجهها المتدربين والمتدربات في لقاء اتسم ‏بالشفافية والوضوح والوصول إلى الرقي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، واختتم آل جبار بأن هذه اللقاءات تأتي انطلاقًا من توجيهات أمير منطقة نجران ونائبه وبمتابعة ودعم من محافظ المؤسسة ونوابه لتطوير العملية التدريبية والاستماع لآراء الجميع.