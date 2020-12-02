بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية في منطقة نجران تنفيذ مشروع «كسوة الشتاء» لجميع المستفيدين من الجمعية. ويحتوي المشروع على البطانيات والحقائب الشتوية والدفايات والسلال الغذائية المتكاملة. وتسعى الجمعية إلى تنفيذ المشروع سنويا في أثناء حلول فصل الشتاء من خلال توزيع كسوة الشتاء في مقرها خلال الفترة الصباحية والمسائية للمستفيدين الرسميين المسجلين بها. وأوضح مدير الجمعية، عبده عطيف، لـ«دوت الخليج» أن الجمعية بدأت في التوزيع على المستفيدين الرسميين المسجلين بها، وأن المستفيدين من المشروع بلغ عددهم 1580 أسرة، وعدد البطانيات والحقائب الشتوية 1000، والدفايات 580 دفاية، بينما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 100.500 ريال.



كانت هذه تفاصيل خبر 100 ألف تكلفة مشروع كسوة الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.