السعودية اليوم / ملتقى #تحدَّث بالجوف يختتم أعماله بعدد من التوصيات



سكاكا 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

أختُتِمت أعمال ملتقى المتحدثين الرسميين الأول بمنطقة الجوف #تحدث الذي أقامته إمارة المنطقة, برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وبالتعاون مع أمانة المنطقة التي استضافته واستمر ثلاثة أيام.

وأشار المتحدث الرسمي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان إلى أن الملتقى خرج بعدد من التوصيات التي تُمكن المتحدثين من ممارسة عملهم وسهولة إيصال المعلومة والتواصل مع وسائل الإعلام.

وأوصى المتحدثون بعقد لقاء دوري للمتحدثين الرسميين في المنطقة، بتبادل الخبرات، ومناقشة المستجدات الإعلامية، ورفع الوعي الإعلامي لمديري القطاعات الحكومية، لفهم طبيعة العمل الإعلامي ومستجداته، وإيجاد برامج مستمرة لتدريب الراغبين في الالتحاق في العمل الإعلامي، وإعادة تأهيل العاملين في المجال الإعلامي وتكثيف برامج التدريب الإعلامي، والتركيز على العاملين في الإعلام من ذوي التخصصات الإعلامية.

كما أوصى الملتقى بالسعي لدعم وجود متخصصين في الإعلام في أقسام العلاقات العام ، وضرورة توجيه أقسام العلاقات العامة في الجهات الحكومية، للتجاوب مع الصحفيين، والتأكيد على أن تكون الدورات التدريبية في المجال الإعلامي المقدم في المنطقة للمتحدثين الإعلاميين، أو للإعلاميين العاملين.

ونوه الحموان بدعم سمو أمير منطقة الجوف الدائم للإعلاميين في المنطقة، معرباً عن شكره لأمانة منطقة الجوف لاستضافتها وتنظيمها الملتقى.

// انتهى //

22:47ت م

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