السعودية اليوم / وزير التعليم: النشاط الكشفي يعكس قيم وثقافة المجتمع السعودي في خدمة الإنسانية ونشر السلام



الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، في مقر الوزارة بالرياض بفتيات الكشافة

وقدّم معالي وزير التعليم في بداية اللقاء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما المتواصل للتعليم؛ وفق رؤية وطنية طموحة جعلت بناء الإنسان أحد أهم ممكناتها لتحقيق الأهداف المستقبلية للمملكة.

وأكد آل الشيخ أن الكشافة تمثّل أحد أهم القطاعات الحيوية في بناء الإنسان، وتنمية المجتمع، والمشاركة والتفاعل مع الأحداث والمناسبات الوطنية، والمواقف الإنسانية، والتكامل مع مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات والأزمات، مشيراً إلى أن النشاط الكشفي يعكس قيم وثقافة المجتمع السعودي في خدمة الإنسانية، ونشر السلام، والتعايش، والانفتاح على العالم، كما يسهم في بناء الشخصية السعودية التي تعتز بوطنها وقيادتها وحضارتها وتاريخها ورموزها.

وقال معاليه: "إن نشاط الفتيات في الكشافة لا يقل أهمية عن مشاركة الشباب، ولا فرق بينهما، فالجميع شركاء في خدمة الوطن، والإسهام في تطويره، والتعبير عن قيمه الأصيلة التي نعتز بها جميعاً، مؤكداً على دور العمل الكشفي في تدريب الفتيات على الانضباط والعمل الجماعي، وغرس القيم الإسلامية والتربية الوطنية، والتعرّيف بالقدرات الفردية والجماعية لخدمة المجتمع، داعياً إلى أهمية تمكين المرأة في خدمة المجتمع، وإيجاد بيئة تنظيمية لحوكمة العمل، وخطة تنفيذية لتجويده.

وأشار وزير التعليم إلى أن الفتيات الكشّافات أسهمن برفع اسم المملكة وتمثيلها في المشاركات العالمية، موجهاً شكره وتقديره للقطاعات الكشفية ومنسوبيها، بما فيها الفتيات السعوديات على التفاعل الكبير وغير المستغرب خلال المشاركة في التصدي لجائحة

من جانبها قدّمت سمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة فتيات الكشافة عرضاً عن أعمال اللجنة، ومهامها، وأهدافها، مقدمةً شكرها لمعالي وزير التعليم على دعمه أعمال اللجنة، وتمكين المرأة للعمل الكشفي لخدمة المجتمع وتنميته.

عقب ذلك, نوقش أبرز الموضوعات ذات العلاقة بعمل اللجنة وخططها المستقبلية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للنشاط الكشفي النسائي في المملكة.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ومعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي والابتكار الدكتور محمد السديري، ومعالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، ومعالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، وعدد من مسؤولي الوزارة.

// انتهى //

22:46ت م

0220



الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، في مقر الوزارة بالرياض بفتيات الكشافة السعودية ، بحضور سمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة فتيات الكشافة.وقدّم معالي وزير التعليم في بداية اللقاء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما المتواصل للتعليم؛ وفق رؤية وطنية طموحة جعلت بناء الإنسان أحد أهم ممكناتها لتحقيق الأهداف المستقبلية للمملكة.وأكد آل الشيخ أن الكشافة تمثّل أحد أهم القطاعات الحيوية في بناء الإنسان، وتنمية المجتمع، والمشاركة والتفاعل مع الأحداث والمناسبات الوطنية، والمواقف الإنسانية، والتكامل مع مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات والأزمات، مشيراً إلى أن النشاط الكشفي يعكس قيم وثقافة المجتمع السعودي في خدمة الإنسانية، ونشر السلام، والتعايش، والانفتاح على العالم، كما يسهم في بناء الشخصية السعودية التي تعتز بوطنها وقيادتها وحضارتها وتاريخها ورموزها.وقال معاليه: "إن نشاط الفتيات في الكشافة لا يقل أهمية عن مشاركة الشباب، ولا فرق بينهما، فالجميع شركاء في خدمة الوطن، والإسهام في تطويره، والتعبير عن قيمه الأصيلة التي نعتز بها جميعاً، مؤكداً على دور العمل الكشفي في تدريب الفتيات على الانضباط والعمل الجماعي، وغرس القيم الإسلامية والتربية الوطنية، والتعرّيف بالقدرات الفردية والجماعية لخدمة المجتمع، داعياً إلى أهمية تمكين المرأة في خدمة المجتمع، وإيجاد بيئة تنظيمية لحوكمة العمل، وخطة تنفيذية لتجويده.وأشار وزير التعليم إلى أن الفتيات الكشّافات أسهمن برفع اسم المملكة وتمثيلها في المشاركات العالمية، موجهاً شكره وتقديره للقطاعات الكشفية ومنسوبيها، بما فيها الفتيات السعوديات على التفاعل الكبير وغير المستغرب خلال المشاركة في التصدي لجائحة كورونا ، الذي يأتي استشعاراً بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية، وتعزيزاً للمشاركة الوطنية، ومساندةً للجهود الحكومية والأهلية في التخفيف من آثار هذا الوباء.من جانبها قدّمت سمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله رئيسة لجنة فتيات الكشافة عرضاً عن أعمال اللجنة، ومهامها، وأهدافها، مقدمةً شكرها لمعالي وزير التعليم على دعمه أعمال اللجنة، وتمكين المرأة للعمل الكشفي لخدمة المجتمع وتنميته.عقب ذلك, نوقش أبرز الموضوعات ذات العلاقة بعمل اللجنة وخططها المستقبلية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للنشاط الكشفي النسائي في المملكة.حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ومعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي والابتكار الدكتور محمد السديري، ومعالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، ومعالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، وعدد من مسؤولي الوزارة.// انتهى //22:46ت م0220

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.