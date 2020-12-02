السعودية اليوم / وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يوقع مذكرة تفاهم لتقديم خدمات مياه الشرب



جدة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

وقع وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية اليوم، مذكرة تفاهم لعقد شراكة إستراتيجية مع الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب، بحضور الأمين العام للوقف لؤي طرابزوني ومدير الجمعية متعب المسيند, وذلك بمقر الوقف بجدة.

وتهدف الشراكة لتقديم خدمة مميزة ومياه صالحة للشرب بطريقة منظمة وحضارية للمستفيدين من سكان محافظة جدة وما جاورها، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية لأمانة الوقف التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.

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22:41ت م

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