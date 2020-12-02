السعودية اليوم / المجلس التعليمي بمنطقة جازان يعقد اجتماعه الأول



جيزان 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

عقد المجلس التعليمي بمنطقة جازان اجتماعه الأول لمناقشة عدد من المحاور في الجانب التعليمي برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي, وبحضور المساعد للشؤون التعليمية بإدارة تعليم صبيا ناصر بن أحمد بشير معافا, وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.

وبين الدكتور أبوهادي أن وزارة التعليم قدمت خلال جائحة

واستعرض المجلس العديد من أوراق العمل التي قدمها منسوبو ومنسوبات تعليم جازان وصبيا وتمحورت حول العملية التعليمية "عن بعد" وآلية قياس وتقويم نواتج التعلم بما يتوافق مع المرحلة الحالية، كما تخلل الاجتماع العديد من المداخلات من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن سير العملية التعليمية وأبرز التحديات التي تواجه منسوبي التعليم وسبل معالجتها.

// انتهى //

22:40ت م

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جيزان 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسعقد المجلس التعليمي بمنطقة جازان اجتماعه الأول لمناقشة عدد من المحاور في الجانب التعليمي برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي, وبحضور المساعد للشؤون التعليمية بإدارة تعليم صبيا ناصر بن أحمد بشير معافا, وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.وبين الدكتور أبوهادي أن وزارة التعليم قدمت خلال جائحة كورونا جهداً لضمان استمرار العملية التعليمية بنجاح وفاعلية وأثبتت قدرتها على التحول الرقمي خلال ساعات قليلة، مشيداً بجهود منسوبي التعليم بالمنطقة خلال المرحلة الحالية التي أثمرت عن تميز لطلاب وطالبات تعليم جازان وصبيا في الجانب التعليمي والتقني من خلال المسابقات الوزارية والدولية ، مضيفا أن المجلس يهدف لمراجعة الأداء التعليمي بالمنطقة وتعزيز جوانب القوة واستثمار فرص التحسين خاصة.واستعرض المجلس العديد من أوراق العمل التي قدمها منسوبو ومنسوبات تعليم جازان وصبيا وتمحورت حول العملية التعليمية "عن بعد" وآلية قياس وتقويم نواتج التعلم بما يتوافق مع المرحلة الحالية، كما تخلل الاجتماع العديد من المداخلات من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن سير العملية التعليمية وأبرز التحديات التي تواجه منسوبي التعليم وسبل معالجتها.// انتهى //22:40ت م0215

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