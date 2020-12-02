استرجاع البضاعة.. التشهير بمنشأة تبيع أثاثاً مغشوشاً في الدوادمي

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شهرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الأدوات الكهربائية والأثاث المنزلي بمحافظة الدوادمي بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت غش وتضليل مستهلك ببيعه أثاث منزلي مستعمل (طاولة طعام وكراسي) وإدعاء كونها جديدة الصنع. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية، وإلزام المنشأة باسترجاع البضاعة المغشوشة وإعادة كامل قيمتها للمستهلك، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

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