شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد لقاءً عبر الاتصال المرئي مع وزيرة خارجية كوسوفو والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
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